Trattenuto per la somiglianza ma poi rilasciato - Come riportato dall'agenzia di stampa kirghiza Akipress, Mashrapov ha spiegato che il 1 gennaio è volato a Istanbul da Bishkek per questioni commerciali, ma al ritorno le forze dell'ordine turche lo hanno prelevato dall'aeromobile. "Sono partito da Bishkek per Istanbul il 1 gennaio. Ho terminato i miei impegni di lavoro lì. Sono andato all'aeroporto di Istanbul e subito prima dell'imbarco, la polizia turca mi ha trattenuto per interrogarmi. Mi hanno interrogato per circa un'ora, l'aereo per Bishkek è stato ritardato per questo", ha detto l'uomo. "La polizia ha spiegato che venivo interrogato perché somigliavo leggermente all'uomo nella foto. Si sono scusati e mi hanno lasciato partire".



La foto del passaporto - Sui social network era anche apparsa una foto del suo passaporto. "Non chi sia il sospettato, non so come la foto del mio passaporto sia finita sui social media", ha aggiunto Mashrapov, che ha precisato che al momento della strage, nella quel sono morte 39 persone, era in patria.



Capo 007 kirghisi: nostro connazionale non c'entra - Le autorità del Kirghizistan hanno escluso il legame di un loro connazionale con l'attentato di Istanbul. Lo riferisce la Bbc. Il capo dei servizi di sicurezza kirghisi, Rakhat Sulaimanov, ha spiegato all'emittente britannica che l'uomo, che è stato interrogato anche dai suo colleghi turchi, non è coinvolto nell'attacco. Inoltre, è stato spiegato, i turchi non hanno contattato la controparte kirghisa per indagare sulla persona del passaporto, e l'indagine è partita solo in seguito ai report diffusi sui media.