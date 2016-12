Strage di Dacca, Isis: "Uccidere stranieri crociati"

Come ha scritto il Site su Twitter "il commando che ha assaltato il ristorante di Dacca era composto da cinque persone". Il sito di monitoraggio dei siti jihadisti ha pubblicato le foto degli uomini autori dell'attentato, con kefiah in testa e kalashnikov in mano. "Volevamo uccidere gli stranieri dei 'Paesi crociati' a Dacca", avrebbero rivendicato i militanti dello Stato islamico in Rete.