Strage di Charleston, Dylann Roof confessa: "Volevo scatenare una guerra razziale"

La pistola usata da Dylann Roof per la strage nella chiesa a Charleston, in South Carolina, era stata acquistata dal 21enne stesso lo scorso aprile in un negozio di armi di Charleston. E' quanto il giovane ha raccontato alla polizia, secondo quanto riferisce la Cnn. Giovedì una fonte di polizia aveva invece affermato che il padre aveva regalato a Dylann un pistola Glock calibro 45 per il suo 21esimo compleanno.



I familiari delle vittime: "Pronti a perdonarti, ma pentiti" - L'autore della strage è comparso in collegamento video davanti ai giudici nella prima udienza dopo la sparatoria. Il giovane è rimasto impassibile e ha risposto ad alcune domande. "Ti perdoniamo, ma pentiti", gli hanno detto alcuni familiari delle vittime. "Ogni fibra del mio corpo prova dolore. Dio abbia pietà di te", ha aggiunto la mamma di una delle persone rimaste uccise.



Prima cauzione fissata a 1 milione di dollari - Per il killer è stata fissata una prima cauzione di un milione di dollari. La decisione riguarda soltanto le accuse per possesso di armi, tra quelle contestate, e non quelle di omicidio. Una decisione in proposito verrà presa in una udienza successiva. A quanto si apprende, Roof è rinchiuso in una cella di isolamento accanto a quella del poliziotto Michael Slager, accusato dell'omicidio di un uomo afroamericano, Walter Scott, cui ha sparato mentre era in fuga.



La famiglia del killer: "Siamo sotto shock" - "Non ci sono parole per esprimere il nostro shock, il dolore, l'incredulità per quanto è successo. Siamo devastati e amareggiati. Offriamo le nostre preghiere e la nostra vicinanza a coloro che ne sono stati toccati". Lo scrive la famiglia di Dylann Roof. "La nostra speranza e le nostre preghiere sono per la pace e la riconciliazione, per i familiari delle vittime e per la comunità di Charleston".