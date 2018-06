Strage a giornale Usa è stata vendetta di un 38enne di Annapolis

La strage nel Maryland non è terrorismo ma "un attacco mirato al Capitol Gazette" di Annapolis da parte di un 38enne che vive nella città Usa, Jarrod Ramos. Secondo la polizia, che ha riferito di minacce inviate attraverso i social prima dell'attacco, Ramos ha alle spalle una lunga controversia col quotidiano, che aveva denunciato per diffamazione dopo un articolo che riportava la sua condanna per molestie nel 2011.