27 aprile 2018 20:33 Storico summit tra le Coree, Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in | "Trattato di pace entro fine 2018" I due leader: "Impegno su denuclearizzazione". Kim: "Basta missili, dormirai sereno". Piccolo, ma significante fuoriprogramma: il presidente del Sud va qualche minuto in territorio Nordcoreano

Kim Jong-un ha incontrato al confine il presidente sudcoreano Moon Jae-in: lo storico summit è avvenuto a Panmunjom. I due si sono stretti la mano più volte e hanno convenuto sull'impegno di completare la denuclearizzazione della penisola, concordando di ridurre gli arsenali per ridurre le tensioni e rafforzare la pace. Le due Coree si sono inoltre impegnate a trasformare l'armistizio del 1953 in un trattato di pace entro la fine del 2018.

Kim: "Legati dal sangue, siamo compatrioti" - "Abbiamo aspettato a lungo questo momento per molto tempo e quando è giunto abbiamo realizzato che siamo una nazione, che siamo vicini". E' il messaggio letto dal leader nordcoreano Kim Jong-un, a commento della firma della dichiarazione congiunta. "Siamo legati dal sangue e i compatrioti non possono vivere separatamente", ha aggiunto.

Kim: "Una nuova storia comincia adesso" - "Una nuova storia comincia adesso": è il messaggio scritto dal leader nordcoreano Kim Jong-un sul libro degli ospiti alla Peace House, edificio a tre piani nella parte sudcoreana del villaggio di confine di Panmunjom dove è avvenuto l'incontro. Kim Jong-un ha auspicato colloqui "franchi" sulle questioni della penisola, "non sprecando tempo e occasione" offerti per ottenere "buoni risultati. Al tavolo delle trattative è presente anche la sorella di Kim, Kim Yo-jong, intenta a prendere appunti. Moon, da parte sua, ha ricordato che "il mondo guarda a Panmunjom", diventato "simbolo di pace, non di divisione" grazie alla visita di Kim.

Coree: Moon passa confine al Nord con Kim Ansa 1 di 37 Ansa 2 di 37 Ansa 3 di 37 Ansa 4 di 37 Ansa 5 di 37 Ansa 6 di 37 Ansa 7 di 37 Ansa 8 di 37 Afp 9 di 37 Ansa 10 di 37 Ansa 11 di 37 Ansa 12 di 37 Ansa 13 di 37 Ansa 14 di 37 Ansa 15 di 37 Ansa 16 di 37 Ansa 17 di 37 Ansa 18 di 37 Ansa 19 di 37 Ansa 20 di 37 Ansa 21 di 37 Ansa 22 di 37 Ansa 23 di 37 Ansa 24 di 37 Afp 25 di 37 Afp 26 di 37 Afp 27 di 37 Afp 28 di 37 Afp 29 di 37 Afp 30 di 37 Ansa 31 di 37 Ansa 32 di 37 Ansa 33 di 37 Ansa 34 di 37 Ansa 35 di 37 Ansa 36 di 37 Ansa 37 di 37 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Il momento storico in cui il presidente sudcoreano Moon Jae-in si è recato per pochi secondi al Nord su invito del leader Kim Jong-un. Kim è il primo leader al potere della famiglia a calpestare il territorio sudcoreano. leggi tutto Moon passa confine Nord e ritorna a Sud con Kim - Poco prima dell'inizio dei colloqui è avvenuto il significativo fuoriprogramma con il presidente del Sud che mette piede nel territorio Nordcoreano. Kim ha raggiunto la linea di demarcazione militare da un vicino edificio avendo al suo fianco i collaboratori chiave. Indossando il tradizionale abito scuro in stile Mao, il leader ha camminato verso lo stretto corridoio che separa i due edifici dei meeting, noti come T2 e T3, nella Joint Security Area (Jsa). Moon lo ha atteso sorridente sul cordolo di cemento che segnala il confine: i due si sono scambiati la storica stretta di mano intorno alle 9:30 locali (2:30 in Italia), posando per i flash dei fotografi a immortalare l'evento.



Kim, a sorpresa, ha poi sollecitato Moon a riattraversare il confine, cosa fatta tenendosi per mano. Pochi secondi dopo, i due sono ritornati al Sud incamminandosi sul tappeto rosso, dietro la guardia presidenziale sudcoreana in costume tradizionale. Raggiunta la Peace House, luogo del summit dove si è tenuta la cerimonia di benvenuto, i due leader hanno passato in rassegna il picchetto d'onore e presentato le rispettive delegazioni.



Kim a Moon: "Non ti rovinerò sonno con missili" - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto che non rovinerà più il sonno del presidente sudcoreano Moon Jae-in a causa del lancio di missili balistici, quale effetto dello stop ai test nucleari e balistici annunciato la scorsa settimana. E' quanto ha riferito Yoon Young-chan, portavoce dell'Ufficio presidenziale di Seul.



Leader piantano pino in segno di pace - Moon Jae-in e Kim Jong-un hanno piantato anche un pino a sud del confine di Panmunjom, simbolo dei migliori auspici per la penisola, scoprendo una roccia su cui sono scolpiti i nomi dei leader e la frase "qui piantiamo pace e prosperità". Alla base dell'albero, germogliato nel 1953, alla fine della Guerra di Corea, i leader hanno sistemato il terreno del monte Halla nell'isola di Jeju e del monte Paektu, i punti più a sud e a nord della penisola. Sul pino è stata poi versata acqua dei fiumi Han di Seul e Taedong di Pyongyang.

Il messaggio di Kim sul libro degli ospiti Afp 1 di 5 Afp 2 di 5 Afp 3 di 5 Ansa 4 di 5 Ansa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci "Una nuova storia adesso, a un punto di partenza della storia di una nuova era di pace", recita l'intero messaggio scritto da Kim sul libro degli ospiti. leggi tutto Kim sollecita foto delegazioni davanti a Peace House - L'accoglienza della Corea del Sud riservata a Kim Jong-un è stata quella specifica per i leader stranieri in visita di Stato, con tanto di picchetto d'onore. Kim, giunto alla Peace House, è sembrato rompere una seconda volta il protocollo in base alle immagini tv trasmesse in diretta: il leader ha suggerito una foto di gruppo con Moon e le rispettive delegazioni. In quella del Nord, figurano tra gli altri Kim Yong-nam, capo del cerimoniale e Capo dello Stato de facto, e la sorella minore del leader Kim Yo-jong, che ha avuto un amichevole saluto con lo scambio di poche parole e un ampio sorriso con Moon, incontrato a febbraio nella visita al Sud per la partecipazione alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di PyeongChang. Nell'occasione, la giovane Kim, come inviata speciale del fratello, consegnò a Moon una lettera personale e l'invito a visitare Pyongyang il prima possibile.

Coree, con Kim la fidatissima sorella Kim Yo-jong Afp 1 di 7 Afp 2 di 7 Afp 3 di 7 Afp 4 di 7 Afp 5 di 7 Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Kim Yo-jong, sorella minore del leader nordcoreano, ha confermato lo strettissimo legame con il fratello e il ruolo molto simile a quello di capo di gabinetto. Al primo round di colloqui del summit intercoreano alla Peace House era infatti seduta al tavolo negoziale alla sinistra del leader, impegnata a prendere appunti. Kim Yo-jong, primo vicedirettore del Partito, è stata l'inviata speciale che il leader ha mandato al Sud nella delegazione che ha partecipato alla cerimonia d'apertura dei Olimpiadi invernali di PyeongChang, consegnando al presidente Moon Jae-in una lettera del fratello con l'invito orale a visitare Pyongyang il prima possibile. leggi tutto Durato due ore il primo round di colloqui - Il primo round di colloqui tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un si è concluso alla Peace House di Panmunjom dopo circa due ore. I due leader non hanno pranzato assieme. Kim è rientrato al Nord e nel pomeriggio sarà al Sud per altri eventi finalizzati a rafforzare la fiducia reciproca, tra cui una passeggiata. A seguire nuovi colloqui, la firma della dichiarazione congiunta e la cena finale offerta da Moon.