Stati Uniti in shutdwon, ecco le conseguenze dello "spegnimento"

ESERCITO - Il Pentagono ha anticipato che il personale militare in servizio attivo resterebbe al suo posto ma non sarebbe retribuito finché il Congresso non approva una nuova legge. Nessun effetto quindi sulle operazioni in Afghanistan o contro l'Isis in Siria e in Iraq ma il segretario alla Difesa James Mattis ha ammonito che ci sarebbero conseguenze sulle operazioni di addestramento, manutenzione e intelligence. Metà degli 800mila dipendenti civili sarebbe messa a riposo senza paga.



GIUSTIZIA - Il dipartimento ha un piano di emergenza in base al quale circa 95mila dei suoi quasi 111mila dipendenti continuerebbero a lavorare. Le corti federali, compresa la corte suprema, resterebbero aperte.



SANITA' - I servizi essenziali dovrebbero essere garantiti, come successe nel 2013, quando fu bloccato solo un programma contro la diffusione dell'influenza e la registrazione dei pazienti nelle sperimentazioni cliniche. Ma metà dei suoi 82mila dipendenti potrebbero essere mandati a casa temporaneamente. E salterebbe il programma per la copertura sanitaria di 9 milioni di bambini (Chip), non più rifinanziato.



PENSIONI - Gli assegni dovrebbero essere pagati regolarmente e gli uffici dovrebbero rimanere aperti anche se con servizi limitati.



FISCO - Nel 2013 furono fu messo a riposo il 90% dello staff e furono ritardate dichiarazioni dei redditi per 4 miliardi di dollari.



POSTE - Nessun problema, perché non sono finanziate dalla legge di bilancio per le operazioni day-to-day.



TRAFFICO AEREO E FERROVIARIO - Non dovrebbe esserci un grande impatto, nel 2013 i controllori di volo e gli addetti alla sicurezza restarono al loro posto. Possibili ritardi nei controlli.



PARCHI NAZIONALI - Dovrebbero chiudere, come successe nello shutdown precedente, quando ai visitatori furono dati due giorni per lasciare i parchi, con una perdita di 750mila ospiti al giorno e un danno di 500 milioni di dollari.



BORSA - Uno shutdown avrebbe conseguenze su metà delle autorità che controllano i mercati finanziari ma la Borsa dovrebbe essere in grado di continuare le sue operazioni.