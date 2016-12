Stati Uniti devastati da tornado e inondazioni: 43 i morti per il maltempo

Sale a 43 morti il bilancio delle vittime del maltempo nel sud degli Stati Uniti negli ultimi giorni. Le inondazioni nel Midwest hanno fatto 13 morti, ai quali si aggiungono le 11 vittime dei tornado in Texas, le 5 in Illinois, le 8 in Missouri e altre 19 nel sudest del Paese. In Gran Bretagna continua intanto l'allerta per le inondazioni.