Strage di Orlando, i nomi e i volti delle vittime

Sono 49 le persone che hanno perso la vita nella strage di Orlando. Ecco i loro nomi: Leroy Valentin Fernandez, 25 anni; Mercedez Marisol Flores, 26; Peter O. Gonzalez-Cruz, 22; Juan Ramon Guerrero, 22; Paul Terrell Henry, 41; Frank Hernandez, 27; Miguel Angel Honorato, 30; Javier Jorge-Reyes, 40; Jason Benjamin Josaphat, 19; Eddie Jamoldroy Justice, 30; Anthony Luis Laureanodisla, 25; Christopher Andrew Leinonen, 32; Alejandro Barrios Martinez, 21; Brenda Lee Marquez McCool, 49; Gilberto Ramon Silva Menendez, 25; Kimberly Morris, 37; Akyra Monet Murray, 18; Luis Omar Ocasio-Capo, 20; Geraldo A. Ortiz-Jimenez, 25; Eric Ivan Ortiz-Rivera, 36; Joel Rayon Paniagua, 32; Jean Carlos Mendez Perez, 35; Enrique L. Rios, Jr., 25; Jean C. Nives Rodriguez, 27; Xavier Emmanuel Serrano Rosado, 35; Christopher Joseph Sanfeliz, 24; Yilmary Rodriguez Solivan, 24; Edward Sotomayor Jr., 34; Shane Evan Tomlinson, 33; Martin Benitez Torres, 33; Jonathan Antonio Camuy Vega, 24; Juan P. Rivera Velazquez, 37; Luis S. Vielma, 22; Franky Jimmy Dejesus Velazquez, 50; Luis Daniel Wilson-Leon, 37; Jerald Arthur Wright, 31 anni.

Eddie Justice, 30 anni. E' il giovane che, prima di essere ucciso, ha scritto alla madre affinché allertasse la polizia.

Luis S. Vielma, 22 anni. Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso anche dalla mamma di Harry Potter, J.K. Rowling

Amanda Alvear, 25 anni

Anthony Luis Laureanodisla, 25 anni

Mercedez Marisol Flores, 26 anni

Stanley Almodovar III, 23 anni, tecnico farmaceutico di Clermont, è tra le 50 vittime della strage compiuta nel club gay di Orlando

Luis Daniel Wilson-Leon, 37 anni

Jean Carlos Mendez Perez, 35 anni

Xavier Emmanuel Serrano Rosado, 35 anni

Juan Ramon Guerrero, 22 anni

Gilberto Ramon Silva Menendez, 25 anni

Edward Sotomayor Jr., 34 anni, manager nel settore turistico

Luis Omar Ocasio-Capo, 20 anni

Eric Ivan Ortiz-Rivera, 36 anni

Peter O. Gonzalez-Cruz, 22 anni

Kimberly Morris, 37 anni

Simon Adrian Carrillo Fernandez, 31 anni

Oscar Aracena-Montero, 26 anni

Enrique Rios Jr., 25 anni

Miguel Angel Honorato, 30 anni

Javier Jorge-Reyes, 40 anni

Martin Benitez Torres, 33 anni

Franky Jimmy Velazquez, 50 anni

ROSIE FEBA: "Ero nel locale con la mia fidanzata. A un certo punto mi ha detto che qualcuno stava sparando, tutti hanno iniziato a buttarsi a terra. Per un attimo non ci ho creduto, le ho detto che non poteva essere vero. Ero convinta che fosse solo un effetto dato dalla musica. Poi, invece, ho visto sparare".



JILLIAN AMADOR: "Tutti si calpestavano l'uno con l'altro. Mi sento malissimo, ho attacchi di panico, sono terrorizzata, non riesco più ad uscire di casa. All'inizio pensavo fossero fuochi d'artificio. Non ci potevo credere, poi ho visto i corpi a terra e la gente che correva".