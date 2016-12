"Corso di formazione per aspiranti terroristi": la nuova strategia online dell'Isis per reclutare lupi solitari

"Corso di formazione per lupi solitari". E' questa l'ultima iniziativa dell'Isis per "insegnare" via web "i fondamentali militari e logistici", un addestramento online per chi vuole intraprendere la jihad in occidente. L'iniziativa è stata promossa sulla piattaforma social Telegram all'indomani del massacro di Orlando, dove l'autore della strage, Omar Mateen, ha giurato fedeltà allo Stato islamico, ma sembra avere agito in modo indipendente.