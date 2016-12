L'allarme è scattato oggi, quando la giovane non si è presentata al lavoro. Il fascicolo aperto dai pm di Roma è per attentato con finalità di terrorismo. Gli inquirenti stanno cercando di verificare se la donna sia morta o se sia rimasta ferita. Il padre: "Stanotte avevamo già capito" - "Abbiamo capito che era finita stanotte all'una e mezza, siamo stati noi a chiamare la Farnesina, ma l'aiuto più grande ce lo hanno dato i carabinieri di Sulmona". E' quanto ha dichiarato, affranto, il padre di Fabrizia, Gaetano Di Lorenzo. "Ci siamo mossi coi nostri canali, ma da quanto mi dice mio figlio da Berlino, non dovrebbero esserci più dubbi - ha aggiunto trattenendo a stento le lacrime -. E' lì con mia moglie in attesa del Dna. Aspettiamo conferme, ma non mi illudo".

La madre e il fratello partiti per Berlino - I parenti stanno moltiplicando gli appelli sui social, cercando qualcuno che abbia notizie di lei. Il padre della ragazza è impiegato alle poste di Sulmona e l'intera famiglia sarebbe stata contattata questa notte dalla Farnesina. La madre e il fratello sarebbero partiti immediatamente per Berlino. Da registrare anche l'ultimo tweet della cugina che ha scritto: "Fabrizia non risponde al telefono da ieri notte".



Alfano: "Non esclusa la possibilità di una vittima italiana" - Interrogato sulla notizia secondo cui ci sarebbe un'italiana dispersa a Berlino, Angelino Alfano ha risposto: "Ci sono accertamenti ancora in corso. Abbiamo indicazioni che ci portano a non escludere in questo momento l'ipotesi che ci possa essere una vittima italiana" ha spiegato il ministro degli Esteri.



"Minaccia altissima anche in Italia" - Il ministro dice poi che la minaccia terrorismo resta altissima anche nel nostro Paese, dove "non esiste rischio zero". Finora "i nostri sistemi antiterrorismo hanno funzionato, ma i fatti di Berlino non contribuiscono a farci allentare le antenne".