Dacca, 9 italiani tra i 20 ostaggi uccisi: risparmiato solo chi conosceva il Corano

Venti persone uccise, tra cui 9 italiani , 7 giapponesi e un americano. E' il drammatico bilancio dell' assalto compiuto da terroristi dell'Isis all'Holey Artisan Bakery, ristorante di Dacca , in Bangladesh . Per diverse ore si è temuto anche per la sorte di un decimo nostro connazionale , dato per disperso. Ma la Farnesina ha reso noto che l'uomo ha contattato la famiglia. Unico sospiro di sollievo dopo 24 ore drammatiche, di terrore, di sangue, di morte .

Le nove vittime italiane - A perdere la vita sono stati i nostri connazionali Adele Puglisi, Marco Tondat, Claudia Maria D'Antona, Nadia Benedetti, Vincenzo D'Allestro, Maria Rivoli, Cristian Rossi, Claudio Cappelli e Simona Monti. Per i familiari di quest'ultima la tragedia è, se possibile, ancora più grande. Simona, 33enne di Magliano Sabina (Rieti), era incinta.



Le altre vittime - Il bilancio complessivo è di 28 morti: oltre ai venti stranieri, vi sono infatti anche due poliziotti e sei assalitori. Il settimo è invece stato arrestato). Tredici ostaggi sono stati invece liberati nel blitz. Tra loro un giapponese e due cittadini dello Sri Lanka.



La rivendicazione dell'Isis - L'attacco è stato rivendicato dall'Isis, che ha fatto sapere di avere proprio preso volontariamente di mira gli stranieri, spiegando di avere "identificato e rilasciato i musulmani". "Crociati, voi, le vostre famiglie e i vostri amici siete tutti nostri obiettivi. Vi uccideremo, anche nei vostri sogni", si legge in una locandina pubblicata in Rete da un gruppo vicino allo Stato islamico. I terroristi hanno anche pubblicato le foto di cinque presunti assalitori.



Sgozzato chi non sapeva il Corano - Le testimonianze sono drammatiche. Secondo quanto ha raccontato un ostaggio salvato nel blitz, Rezaul Karim, i sequestratori hanno risparmiato solo chi era in grado di recitare versi del Corano. L'esercito ha spiegato che "la maggior parte delle vittime sono state uccise brutalmente con lame affilate" e sul posto sono stati sequestrati una pistola usata dai terroristi, il calcio piegato di un fucile AK22, dispositivi esplosivi improvvisati e un gran numero di armi da taglio artigianali.



Mattarella interrompe viaggio in America Latina - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella ha interrotto il suo viaggio in America Latina e ha parlato da Città del Messico: "Siamo di fronte a barbarie senza confine. Il terrorismo rappresenta oggi il principale pericolo per il mondo". E ancora: "Occorre l'impegno comune di tutti con molta determinazione per sconfiggerlo e riaffermare la prevalenza del valore del rispetto della vita umana e della libertà e della convivenza pacifica del mondo".



Renzi: "Non arretriamo" - Dell'attacco ha parlato anche il presidente del Consiglio, Matteo Renzi: "L'Italia non arretra davanti alla follia di chi vuole disintegrare la vita quotidiana, siamo colpiti ma non piegati", ha detto il premier.