La Francia si ferma in memoria delle vittime degli attentati di Parigi

Alle 12 la Francia si è fermata per un minuto in ricordo delle vittime degli attentati di Parigi. Il presidente francese Francois Hollande ha osservato il minuto di silenzio da Versailles, al termine del quale ha intonato la Marsigliese insieme al congresso riunito. Un minuto di silenzio è stato osservato anche dal Capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, in visita a L'Aquila. Fermi per un minuto anche i lavori del G20 ad Antalya.