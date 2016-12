Guillaume, la vittima di Parigi che amava l'Italia e sognava di fare il maestro

Guillaume Le Dramp aveva 34 anni, alcuni dei quali trascorsi nel nostro Paese, a Parma, dove ha studiato e lavorato come cameriere in un bar. E' una delle vittime del massacro di Parigi. Quel maledetto 13 novembre era a cena con alcuni amici, anche musulmani, al ristorante La Belle Équipe quando i terroristi sono entrati in azione. Il New York Times gli ha dedicato un articolo e, sul sito web ufficiale, anche l'università La Sorbona ha voluto ricordarlo.