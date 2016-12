Cuba, le ceneri del Lider Maximo arrivate a Santiago | Raul Castro: "Giuriamo di difendere patria e socialismo"

Santiago de Cuba, folla per lʼarrivo delle ceneri di Fidel Castro 1 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 2 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 3 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 4 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 5 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 6 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 7 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 8 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 9 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 10 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 11 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 12 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 13 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 14 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 15 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 16 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 17 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 18 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 19 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 20 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 21 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 22 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 23 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 24 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro 25 di 25 Ansa Ansa Santiago de Cuba, folla per l'arrivo delle ceneri di Fidel Castro leggi dopo slideshow ingrandisci

Raul Castro: "Fidel ci ha mostrato quello che potevamo fare" - Stanco e con la voce roca, Raul ha parlato al suo popolo e citando l'esempio di Fidel ha detto: "Ci ha mostrato quello che potevamo fare, quello che possiamo fare. E ora quello che potremmo fare. Sì se puede".



Ripercorrendo le tappe della vita di Fidel, incluse le più difficili, Raul ha ricordato la crisi dei missili e "l'impero americano". Ma Fidel "ci ha mostrato che abbiamo potuto creare una Cuba libera, trasformata in una potenza dal punto di vista della medicina e della biotecnologia". "Si è potuto, si può e si potrà superare qualsiasi ostacolo per l'indipendenza, la sovranità della patria e il socialismo".



Una cerimonia dedicata al popolo cubano - La cerimonia di saluto è stata più breve di quella simile che si è svolta a L'Avana. Ed è stata dedicata solo al popolo cubano. Le personalità presenti, fra i quali Nicolas Maduro presidente del Venezuela, non sono intervenute. A parlare dal palco sono state le associazioni dei lavoratori, degli agricoltori, dei combattenti della rivoluzione cubana.



Fidel era un "soldato delle idee" ha detto il presidente del sindacato dei lavoratori. "Ci ha mostrato che i principi non si discutono, si difendono a ogni costo" gli ha fatto eco il presidente dell'associazione degli agricoltori. "Porteremo avanti la rivoluzione con lealtà, continueremo l'opera", ha aggiunto il presidente dell'associazione dei combattenti della rivoluzione cubana. "Gli studenti non lo tradiranno, non falliranno nella loro opera di portare avanti la rivoluzione" ha concluso il presidente dell'associazione studentesca.