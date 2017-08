Strage Barcellona, "tutti i ricercati uccisi a Cambrils" | Due italiani tra i 14 morti, si teme per un terzo connazionale

Barcellona, uccisi a Cambrils i quattro ricercati Ansa 1 di 5 Ansa 2 di 5 Ansa 3 di 5 Ansa 4 di 5 Ansa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Sono stati tutti uccisi nel blitz della notte a Cambrils i quattro ricercati per l'attentato terroristico di Barcellona. Si tratta di Moussa Oukabir (17 anni), Mohamed Hychami (24), Younes Abouyaaqoub (22), di Ripoll, e Said Aallaa (18), di Ribes de Freser. Tutti e quattro i ragazzi hanno origini marocchine. leggi tutto

Uccisi a Cambrils i quattro ricercati - I quattro terroristi ricercati sono quindi tra le cinque persone uccise nella notte a Cambrils dopo aver lanciato la loro auto sul lungomare. I cinque sarebbero stati diretti a Barcellona per provocare una nuova strage, dopo quella di ieri pomeriggio. Nell'attacco è morta una donna, rimasta ferita dall'auto in corsa. Lo fa sapere il dipartimento Emergenze in Catalogna della Protezione civile spagnola.



Quattro gli arresti - Sono in tutto quattro le persone finite in manette per gli attacchi. L'ulttimo arrestato è un uomo rimasto ferito nell'esplosione ad Alcanar, identificato come Mohamed Houli, di 21 anni, marocchino. Gli altri tre sono Driss Oukabir, fratello di Moussa, un loro conoscente di Ripoll e il fratello del conducente della macchina dell'attentato a Cambrils, spagnolo di Melilla. I quattro arrestati hanno età comprese tra i 21 e i 34 anni.



Due italiani tra le vittime, si teme per un terzo - Ci sono due italiani tra le vittime dell'attacco terroristico a Barcellona. Lo ha affermato il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, aggiungendo che altri tre connazionali sono rimasti feriti. Uno dei due italiani rimasti uccisi è Bruno Gulotta, 35 anni, di Legnano (Milano), che era nella città catalana con la famiglia. La seconda vittima è il 25enne Luca Russo, di Bassano del Grappa (Vicenza): era nella città catalana con la fidanzata, rimasta ferita ma non in gravi condizioni. Si teme per la sorte di un terzo italiano, ma la notizia non è ancora stata confermata.