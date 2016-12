Usa 2016, Trump insinua: Hillary Clinton "drogata" durante l'ultimo duello tv

Donald Trump ha ventilato l'ipotesi che la sua rivale democratica Hillary Clinton abbia assunto qualche sostanza stupefacente al secondo dibattito presidenziale. "Penso che ora la stiano pompando", ha detto il candidato repubblicano alla Casa Bianca in un comizio a Portsmouth, in New Hampshire, suggerendo che entrambi siano sottoposti al test anti-droga in vista del prossimo duello tv di mercoledì.

"Queste elezioni sono truccate dai media che diffondono accuse false e infondate, e assolute menzogne, per eleggere la corrotta Hillary", ha poi scritto su Twitter il tycoon. Trump ha quindi respinto le accuse di molestie sessuali "fabbricate al 100%" che possono avvelenare le menti dell'elettore americano", parlando di un complotto dei media e della campagna della Clinton.



E proprio mentre il candidato repubblicano sostiene di non conoscere le sue accusatrici e le definisce "bugiarde", "donne malate" alla ricerca di fama facile, spunta una nuova accusatrice, la nona. Cathy Heller, 63 anni, ha riferito al Guardian di aver incontrato il tycoon per la prima ed unica volta circa 20 anni fa, al Mother's Day Brunch organizzato nella lussuosa residenza di Mar-a-Lago, a Palm Beach, Florida. ''Mi prese la mano e mi afferrò, poi cercò le mie labbra", ha raccontato.



La donna avrebbe tentato di sottrarsi all'attacco ma Trump insistette e riuscì a baciarla vicino alla bocca tenendola ferma per un po'. Poi se ne andò. "Non poteva credere che una donna potesse rinunciare a tale opportunità", ha osservato. Intanto, mentre il voto dell'8 novembre si avvicina, nei sondaggi la democratica è in vantaggio di 7 punti rispetto al repubblicano (sondaggio Reuters/Ipsos condotto tra 7 e 13 ottobre). Molto incide, dicono le rilevazioni, proprio il voto delle donne, fuggite in massa dalle file di chi lo sostiene.