Usa 2016, la mossa di Trump: la moglie Melania in campagna elettorale

Melanija Knavs, germanizzata come Melania Knauss, è una modella slovena naturalizzata statunitense. Ha 45 anni, 23 in meno del marito, che ha sposato nel 2005 e da cui ha avuto un figlio, Barron William. La sua foto nuda, in posa su una pelliccia, realizzata per GQ nel 2000, è stata usata da Ted Cruz nella competizione tra i repubblicani. Trump reagì via Twitter tirando in ballo la moglie di Cruz, Heidi. "Le immagini valgono mille parole", commentava lapidario il tycoon mettendo a confronto le foto delle due donne.



Ma Melania d'ora in poi, riporta il Corriere della Sera, sarà in campo e farà "un lavoro terrific", "tremendous", ossia "magnifico", "enorme". Secondo un articolo del Washington Post, che lo staff di Trump ha pubblicato sul sito ufficiale del candidato, la modella slovena "potrebbe essere un messaggero convincente, specialmente tra i cittadini indipendenti". Per ora il consiglio che Melania ha dato a Trump è quello di cercare di essere più presidenziale, evitando smorfie e parolacce.