Usa 2016, l'ammissione di Donald Trump: "Ho usato le leggi del fisco a mio vantaggio"

"Ho usato legalmente le leggi fiscali a mio vantaggio . E onestamente sono stato straordinario nel farlo". E' l'ammissione di Donald Trump , dopo le notizie pubblicate dal New York Times. Durante un comizio in Colorado, il tycoon non ha però mancato di sottolineare che si tratta di leggi "ingiuste" , che "per fortuna io conosco bene" affermando che aggiusterà il sistema. "Io - ha assicurato - lavoro per voi ora, non per Donald Trump".

Si tratta delle prime dichiarazioni del magnate dopo le rivelazioni pubblicate dal New York Times a proposito della sua situazione fiscale. "L'ingiustizia delle leggi fiscali - ha spiegato - è incredibile, è qualcosa di cui ho parlato da molto tempo nonostante sia stato uno dei grandi beneficiari di queste leggi, ma ora sto lavorando per voi, non per Trump".



"Conosco il complesso sistema fiscale meglio di chiunque altro e per questo posso aggiustarlo meglio di ogni altra persona e questo è ciò che mi impegno a fare", ha proseguito Trump. "Come uomo di affari e come promotore immobiliare ho usato legalmente le leggi fiscali a vantaggio mio, della mia impresa, dei miei investitori e dei miei impiegati", ha affermato ancora. "Onestamente - ha proseguito - ho usato brillantemente queste leggi e, come ho detto spesso, ho una responsabilità fiduciaria di non pagare più imposte di quanto richieda la legge, o per dirla in altro modo, di pagare il meno possibile".