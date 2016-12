Usa 2016, Hillary Clinton vince il primo dibattito presidenziale

Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 1 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 2 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 3 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 4 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 5 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 6 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 7 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 8 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 9 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 10 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 11 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 12 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 13 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 14 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 15 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 16 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 17 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 18 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 19 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 20 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 21 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 22 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 23 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 24 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 25 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 26 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 27 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 28 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 29 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 30 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 31 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 32 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 33 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 34 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 35 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 36 di 38 Afp Afp Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 37 di 38 Ansa Ansa Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump 38 di 38 Ansa Ansa Usa 2016, Hillary Clinton "vince" il primo dibattito contro Donald Trump leggi dopo slideshow ingrandisci

Il 9 e 19 ottobre i prossimi dibattiti - I due pretendenti alla Casa Bianca si sono scontrati su economia, sicurezza, politica estera, questione razziale, confermando due visioni opposte sul futuro da costruire per l'America. Ma entrambe hanno evitato di alzare eccessivamente i toni. Nessuno ha azzardato il colpo del ko.Per giocare l'affondo finale d'altronde c'è ancora tempo, con gli altri due dibattiti fissati per il 9 e il 19 ottobre.



L'esperienza di Hillary e l'autocontrollo di Trump - A regalare qualcosa in più all'ex segretario di Stato è stata la sicurezza mostrata nel confronto sulla politica estera, con un Trump più impacciato e vago. Ma il merito del tycoon è stato senza dubbio quello di mostrare un autocontrollo senza precedenti. Davanti alle telecamere piazzate alla Hofstra University, nel corso di una diretta seguita da 100 milioni di telespettatori, è andato in onda un Trump mai così "presidenziale". Un punto a favore questo, che liquida tutti i pregiudizi sul tycoon e di chi lo considera inadatto a governare a causa del suo temperamento imprevedibile.



Ma, rovescio della medaglia, un Trump senza l'arma della provocazione e del politicamente scorretto ha reso la serata più agevole per Hillary Clinton, mai messa seriamente sotto pressione e in grado di gestire la situazione con grande serenità e sicurezza. Un sospiro di sollievo alla fine della serata tra i responsabili della sua campagna, visto che era proprio la ex first lady che tra i due sfidanti aveva più da perdere.



Trump: "Obama e Clinton hanno abbandonato l'Iraq e dato vita a Isis" - La resa dei conti finale, dunque, è rinviata. Per la cronaca Trump, completo blu notte e cravatta blu elettrico, accusa Barack Obama e Hillary Clinton di aver lasciato un'America senza leadership e di aver prodotto quel "disastro" in Medio Oriente che ha dato vita all'Isis. L'ex first lady, in "total red", ha accusato il tycoon di aver fatto i soldi con la crisi immobiliare del 2008 e di voler nascondere la propria denuncia dei redditi: "Forse non è così ricco come dice".