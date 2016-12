​Hillary è in testa per quanto riguarda le preferenze delle sole elettrici, con il 55% delle preferenze a fronte del 35% del repubblicano. Il vantaggio della candidata è confermato anche dalla Cbs secondo cui Clinton è avanti in Florida, ma ancora indietro in Texas. Questi risultati non sembrano scoraggiare Kellyane Conway, responsabile della campagna del milionario, che seppur ammettendo lo scarto, stuzzica l'avversaria dicendo: "La Clinton però ha molti vantaggi".



Secondo la Conway avrebbero fatto la differenza "i 66 milioni di dollari di pubblicità acquistata in settembre" dalla candidata democratica, così come il sostegno di un "marito che è ex presidente, dell'attuale presidente e della First Lady, che sono tutti molto più popolari di quanto lei possa mai sperare di essere".



"La sfida non è finita" è il messaggio che la responsabile della campagna di Trump vuole mandare. Il tycoon, infatti, investirà più denaro negli Stati-chiave, Florida, Ohio, Iowa, North Carolina e Nevada. "Non rinunceremo, sappiamo che possiamo ancora vincere", ha aggiunto Conway. Intanto, Trump, cercando di riguadagnare il terreno perduto, nei prossimi giorni affronterà sino a tre eventi di campagna elettorale al giorno concentrandosi sugli Stati contesi.