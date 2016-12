Hillary Clinton accetta la nomination: "Non credete a Trump e non dategli i codici nucleari"

"Noi non abbiamo paura" - "L'unica cosa di cui dobbiamo avere paura, è la paura. Ma noi non abbiamo paura", dice ancora, citando Roosvelt, l'ex segretario di Stato, che potrebbe diventare la prima donna presidente nella storia degli Stati Uniti. "L'America è ancora una volta davanti alla resa dei conti. Potenti forze minacciano di allontanarci. Siamo più forti quando siamo uniti e io sarò il presidente di tutti".



"Mio nome non è sui palazzi" - Ma nel mirino di Hillary c'è soprattutto il suo rivale: "Nessuno della mia famiglia ha il proprio nome su grandi palazzi. La mia famiglia è di un tipo diverso di costruttori. Costruttori nel modo in cui la maggior parte delle famiglie americane lo sono". Poi un'altra frecciatina al magnate: "Donald Trump dice che vuole fare l'America di nuovo grande. Bene, intanto potrebbe cominciare a fare le cose di nuovo in America, e non all'estero".



Non vieteremo alcuna religione" - Poi Hillary torna al suo programma: "Noi non vieteremo alcuna religione. E lavoreremo insieme a tutti gli americani e ai nostri alleati per sconfiggere il terrorismo. L"America non sarà in mano al potere di una sola persona".



Obama: "E' pronta, non molla mai" - Tra i primi a congratularsi con la Clinton per le sue parole c'è il presidente uscente, Barack Obama: "Un grande discorso. E' pronta. Non molla mai ed è per questo che deve essere il nostro prossimo presidente".



Chelsea: "Difenderà il pianeta" - A presentare Hillary sul palco della convention di Philadelphia la figlia Chelsea: "A novembre voto per una donna che è il mio modello, una donna che ha passato tutta la sua vita a lavorare per i bambini e le famiglie. Una donna progressista che proteggerà il nostro Paese dal cambiamento climatico e le nostre comunità dalla violenza delle armi, una persone che ritiene che i diritti delle donne siano diritti umani e che ritiene i diritti della comunità Lgbt diritti umani".