Lahouani, scampato anche al Bataclan "Dopo il 13/11, di nuovo all'inferno"

Il 13 novembre è sopravvissuto all'attacco del Bataclan. Il 23 marzo era all'aeroporto di Bruxelles. E anche questa volta è riuscito a scampare alla morte. Un doppio miracolo per Lahouani Ziahi, francese, per due volte sopravvissuto. Ma lui, più che un miracolato, lui si sente "un perseguitato. Sono tornato all'inferno".

Per due volte nell'occhio del ciclone nel giro di pochi mesi, Louhani ne è uscito vivo. Un'altra storia di sopravvissuti al disastro. Quattro mesi fa una serata di spettacolo si trasforma in tragedia. Adesso un altro attacco tra la folla, da cui esce vivo. Al miracolo lui proprio non ci crede: "No, non mi sento proprio un miracolato".