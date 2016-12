Bruxelles, terroristi "beffati" dal taxi: troppo piccolo per portare le bombe

Un errore da parte del call center dei taxi di Bruxelles potrebbe quindi aver salvato diverse vite umane. Lo scrive Derniere Heure, secondo la quale i terroristi avevano chiamato il call center per chiedere un minivan, ma per un equivoco sarebbe stato fornito loro come taxi solo una semplice berlina. Per questo motivo, non avrebbero potuto mettere a bordo tutte le cariche esplosive che volevano portare all'aeroporto di Zavendem.



Nella hall delle partenze sono esplose due bombe, che hanno provocato almeno 15 morti e decine di feriti. Quando si è presentata loro un'automobile di normali dimensioni, non hanno potuto con facilità caricare tutti i bagagli preparati. Nella perquisizione nel quartiere di Schaerbeek sono state ritrovate altre cariche esplosive, tra le quali una quarta bomba, molto potente. Si trattava - scrive ancora il sito belga - di un ordigno di diversi chili di TNT, giudicato dagli artificieri instabile, che è stato particolarmente difficile disinnescare.