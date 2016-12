Attentati Bruxelles, identificate tutte le 32 vittime: 17 belgi e 15 stranieri

"Dopo accurata verifica: il numero delle vittime scende a 32" rispetto alle 35 annunciate lunedì, mentre "in ospedale si trovano ancora 94 persone". Lo ha comunicato il ministro della Sanità, Maggie de Block, via Twitter.



Da mercoledì riaprono tutte le stazioni della metropolitana di Bruxelles, ad eccezione di Maelbeek. Prolungati anche gli orari di apertura, dalle 7 di mattina alle 22, contro le 19 attuali. Prevista una sorveglianza rafforzata di militari e polizia.



Perquisizioni 24 ore su 24 - Possibilità di effettuare le perquisizioni 24 ore su 24 (ora vietate dalle 23 alle 6 salvo casi eccezionali), estensione dei metodi di indagine nella lotta al traffico di armi, creazione di una banca dati comune per i dossier di terrorismo. Sono tre nuove misure approvate dalla commissione terrorismo della Camera dei deputati belga, che sta esaminando le 30 azioni proposte dal Governo all'indomani degli attacchi. Il testo dovrà ancora essere approvato dal Parlamento dopo le vacanze pasquali, che in Belgio terminano l'8 aprile.