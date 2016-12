Charlie, Ft shock: "Giornalisti stupidi E' sbagliato provocare i musulmani"

20:14 - I giornalisti e i vignettisti di Charlie Hebdo si sono comportati in modo "stupido": così si legge in un editoriale shock pubblicato online dal Financial Times a poche ore dalla strage di Parigi.

Secondo il quotidiano della City, il magazine ha peccato di "stupidità editoriale" attaccando l'Islam. "Anche se il magazine si ferma poco prima degli insulti veri e propri, non è comunque il più convincente campione della libertà di espressione", si legge ancora.



"Con questo non si vogliono minimamente giustificare gli assassini, è solo per dire che sarebbe utile un po' di buon senso nelle pubblicazioni che pretendono di sostenere la libertà quando invece provocano i musulmani".