Attacco a Westminster, identificato l'assalitore

Attacco a Londra: lʼattentatore soccorso dai paramedici

I testimoni dell'attentato di Londra hanno parlato di "un uomo scuro di pelle con la barbetta sul mento" descrivento l'assalitore. E lui dovrebbe essere l'uomo immortalato in queste drammatiche immagini. A terra i coltelli usati presumibilmente per colpire i passanti e gli agenti.

Nel 1990 ha incontrato Omar Bakri Muhammad e Abu Hamza al-Masri nella moschea di Finsbury Park: qui, sembra essere avvenuta la sua radicalizzazione. E' stato in Pakistan nel 2001, prima degli attacchi dell'11 settembre. Alla polizia ha detto di essersi recato lì per dare una serie di conferenze. Ma ha anche affermato di aver partecipato a campi di addestramento terroristici in Afghanistan.



"Encomiabili", così aveva definito i kamikaze del 7/7 di Londra. Egli stesso arringando i suoi seguaci aveva dichiarato di voler morire come attentatore suicida.



Andava predicando di voler portare la sharia nella Gran Bretagna. Nell'agosto del 2007 è stato accusato da Scotland Yard di incitamento al terrorismo. Per questo ha scontato una condanna a quattro anni e mezzo.