Nizza, Hollande: tragedia mostruosa, prorogato stato di emergenza

"Esprimo a nome della nazione intera la solidarietà ai familiari di tutte le vittime", ha affermato in apertura del suo discorso alla nazione Hollande che alle 3.30 di notte, poche ore dopo l'attacco di Nizza, ha voluto rassicurare il suo Paese. A Nizza c'è stato "un attacco il cui carattere terroristico non può essere negato", un'azione "ancora una volta di una violenza assoluta". Tra le vittime, ha detto il capo dello Stato, ci sono molti bambini.



"Dobbiamo fare di tutto per lottare contro il flagello del terrorismo", ha affermato, confermando poi che il conducente del camion che ha compiuto il massacro è stato ucciso e "stiamo cercando eventuali complici". "La Francia è stata colpita nel giorno della sua festa nazionale".



"Alla fine ho deciso che lo stato d'emergenza, che doveva terminare il 26 luglio, sarà prolungato di tre mesi". Lo ha annunciato il presidente francese, François Hollande, dopo la strage di Nizza. Ieri pomeriggio Hollande aveva confermato in un'intervista televisiva trasmessa in occasione della festa della Repubblica che lo stato d'emergenza decretato a seguito degli attentati terroristici del 13 novembre a Parigi non sarebbe stato prolungato dopo il 26 di luglio.



Rafforzare operazioni in Siria e Iraq - "La Francia è colpita, afflitta da una nuova tragedia" ma "sarà sempre più forte", "nulla ci farà cedere" e "dobbiamo rafforzare ancora di più le azioni in Siria e Iraq". "Nulla ci farà cedere nella nostra volontà di lottare contro il terrorismo".