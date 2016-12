La regina e il piccolo principe nel '49: Elisabetta gioca e fa il solletico a Carlo

Chi l'avrebbe mai detto? La vita dell'austera regina Elisabetta d'Inghilterra non è solo protocollo e impegni istituzionali. C'è anche spazio per un po' di spensieratezza. In occasione del Mothers Day, Clarence House ha diffuso un simpatico video registrato nel lontano 1949. Nel filmato si vede l'allora principessa, che sarebbe salita al trono tre anni dopo, che gioca con il suo primogenito, il principe Carlo. E, come una mamma qualsiasi, gli fa pure il solletico.