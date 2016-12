Lubitz aveva problemi psichiatrici ma nessuno lo disse, "cambiare le regole"

Gli inquirenti dell'ufficio di inchiesta e di analisi per la sicurezza dell'aviazione civile (Bea) sollecitano ora "regole chiare" che permettano di non rispettare il segreto medico nel caso in cui un pilota manifesti problemi psicologici, secondo quanto si legge nel rapporto finale sullo schianto del volo del 24 marzo 2015 sulle Alpi francesi.



"Servono regole più chiare per sapere quando è necessario violare il segreto medico", ha detto l'esperto Arnaud Desjardins. "Diversi medici privati sapevano che Lubitz era malato" e "questa informazione non è stata trasmessa alle autorità aeronautiche né al datore di lavoro Germanwings", ha detto alla presentazione del rapporto a le Bourget.



Di conseguenza, "nessuna azione poteva essere presa dalle auotrità o dal datore di lavoro per impedirgli di volare", hanno dunque concluso gli inquirenti. L'inchiesta francese è diversa dall'altra indagine aperta per omicidio colposo dalle autorità di Parigi, che stanno cercando di stabilire una eventuale responsabilità criminale per lo schianto.