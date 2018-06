Spazio, Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss

"Sono onorato che abbiano scelto me per questo ruolo - ha commentato l'astronauta - e allo stesso tempo affronto con umilta' questo compito". Luca Parmitano è stato il primo degli astronauti Esa selezionati nel 2009 a volare sulla Stazione Spaziale nel 2013 ed è rimasto in orbita per 166 giorni. Nella missione "Volare" che gli ha affidato l'Asi (Agenzia spaziale italiana) ha raccolto dati per molti esperimenti, alcuni dei quali in corso ancora oggi ed è stato anche il primo italiano ad effettuare due attività extraveicolari (passeggiate spaziali), la seconda delle quali interrotta anzitempo per un grave problema alla sua tuta.