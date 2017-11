Spari a Oxford Circus: falso allarme, riaperta la metropolitana

E' stato un falso allarme quello che ha provocato il panico nei pressi di Oxford Street, a Londra, in seguito a diverse segnalazioni di spari. Lo ha confermato la polizia britannica, annunciando che le stazioni della metropolitana sono state riaperte nell'area di Oxford Circus. Inizialmente Scotland Yard ha trattato la vicenda come "un incidente correlato al terrorismo", salvo poi non rinvenire alcuna traccia di colpi d'arma da fuoco o vittime.