Spagna, stupro di Pamplona: a Madrid migliaia scendono in piazza

A Madrid migliaia di persone (50mila secondo gli organizzatori) sono scese in strada per protestare nuovamente contro il proscioglimento dall'accusa di stupro di cinque uomini, condannati soltanto per "abusi sessuali", per aver violentato una 18enne a Pamplona nel 2016. Le proteste si susseguono dal 26 aprile, quando un tribunale di Pamplona ha pronunciato la scioccante sentenza, e hanno avuto eco in tutto il mondo.