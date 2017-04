Spagna, gruppo separatista basco Eta consegna armi: stop era della guerriglia

L'organizzazione separatista basca Eta ha confermato che, entro sabato, consegnerà a rappresentanti della società civile tutte le sue armi e gli esplosivi diventando "un'organizzazione disarmata". "E' arrivato il giorno del disarmo", si legge in una lettera, pubblicata dalla Bbc, datata 7 aprile e scritta in spagnolo e in inglese.