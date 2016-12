Slovenia, referendum: no a nozze e adozione per le coppie gay

Con il referendum, il popolo sloveno ha respinto la legge che regola l'istituto della famiglia e che ammetteva anche i matrimoni gay e l'adozione per le coppie omosessuali. I "no" alla legge hanno prevalso sui "si" (63% per l'abrogazione della legge contro il 37% dei sostenitori con il 93% dei voti conteggiati dalla Commissione elettorale.