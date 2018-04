Siria, tv di Stato: "Nuovo attacco, abbattuti diversi missili"

Ancora tensione in Siria, dove la tv di Stato ha annunciato che la contraerea è entrata in azione contro missili lanciati nello spazio aereo della regione di Homs. "E' un'aggressione", ha riferito l'emittente. Secondo fonti militari, sono stati intercettati tre missili, non identificati, alla periferia di Damasco lanciati probabilmente sull'aeroporto della capitale.