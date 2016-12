Siria, truppe speciali Usa avanzano su Dabiq: "Sarà lo scontro finale con l'Isis"

Obama "preoccupato" su rispetto tregua in Siria - Intanto il presidente Usa Barack Obama ha espresso "profonda preoccupazione" sul rispetto del cessate-il-fuoco in Siria dopo aver incontrato i suoi principali collaboratori in tema di sicurezza nazionale. Una settimana dopo l'accordo con la Russia per fermare i bombardamenti e far arrivare aiuti ad Aleppo, il livello poco avanzato di rispetto di tale accordo ha portato a monopolizzare il suo incontro con il Consiglio di sicurezza nazionale che doveva essere dedicato all'Isis.



Obama, secondo quanto hanno riferito i suoi collaboratori, ha detto che i prossimi passi dell'accordo, cioè il coordinamento militare più stretto con Mosca, richiederà "sette giorni continui di violenze ridotte e un sostenuto accesso umanitario".



Annullate consultazioni previste venerdì sera all'Onu - Le consultazioni che dovevano svolgersi venerdì sera al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria sono state annullate all'ultimo minuto su richiesta di Mosca e di Washington. Gli ambasciatori dei quindici Paesi membri del consiglio dovranno riunirsi a porte chiuse per esaminare l'opportunità di sostenere l'accordo americano-russo in Siria. "Su richiesta degli Stati Uniti e della Russia, la presidenza del Consiglio ha annullato le consultazioni", ha indicato la missione della Nuova Zelanda, che prosegue il Consiglio a settembre.