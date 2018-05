Siria, telefonata Putin-Erdogan: trovare soluzione politica a crisi

Nel corso di una telefonata, il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno discusso della situazione in Siria e sottolineato l'importanza di trovare una soluzione politica alla crisi. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino in una nota. "Entrambe le parti hanno ribadito l'impegno per la sovranità e l'integrità territoriale della Siria", si legge nel comunicato.