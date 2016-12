Siria, scuole nel mirino di raid e terroristi nel Nord: 30 bimbi uccisi

Scuole siriane nel mirino: negli ultimi due giorni nel Nord del Paese tre istituti sono stati colpiti dai raid governativi e dai terroristi. E si contano circa 30 bimbi morti. La prima mattanza tra i banchi a Idlib , nel Nord-ovest: 22 scolari e 6 insegnanti uccisi sotto i bombardamenti contro gli insorti, secondo l'Unicef. Sulla vicenda è intervenuta Mosca: "Non c'entriamo". Mentre ad Aleppo, sei bambini sono stati uccisi da "terroristi", tre in classe e tre a casa, come riporta l'agenzia siriana Sana, controllata dal governo di Damasco. Il grido di Save The Children: "Sono crimini di guerra".

L'attacco a Idlib Per l'Unicef, i raid che hanno colpito le due scuole a Idlib, sarebbero il più grave attacco su una scuola compiuto dall'inizio del conflitto nel Paese, con i 22 bimbi uccisi e i 6 insegnanti. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) parla di almeno 35 morti, tra cui 11 minori. Sulla vicenda è intervenuta la Russia. Il portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, come riporta la Tass, ha riferito: "Mosca non c'entra nulla e chiede alle istituzioni internazionali di iniziare subito un'inchiesta sull'omicidio dei 20 studenti".

Il grido di Save The Children"Siamo sconvolti dalla notizia dei bombardamenti su una scuola a Idlib in Siria, che avrebbe causato la morte di 22 bambini. Non ci sono giustificazioni per gli attacchi a scuole o ad altre infrastrutture civili come gli ospedali, che dovrebbero essere localizzati dalle parti in conflitto: eppure tragedie di questo tipo continuano a verificarsi in Siria," afferma Nick Finney, direttore di Save the Children nel Nord-ovest della Siria.



"Delle 60 scuole supportate da Save the Children ad Idlib e nella vicina Aleppo, solo nel 2016 sono state 44 quelle colpite da bombardamenti e molte sono state gravemente danneggiate", prosegue Finney. "La maggior parte di questi attacchi sono avvenuti negli ultimi mesi, con l`intensificarsi delle violenze in tutto il Nord-ovest della Siria. Quest'anno, almeno 20 tra studenti e insegnanti delle nostre scuole sono rimasti uccisi o feriti: un tributo terribile pagato da civili innocenti. Chiediamo che si ponga immediatamente fine agli attacchi contro le scuole e che vengano accertate le responsabilità di chiunque bombardi oppure occupi una scuola. Questi attacchi costituiscono un potenziale crimine di guerra e devono essere oggetto di un'indagine internazionale", conclude Finney.