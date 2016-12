Siria, raid aerei colpiscono quattro ospedali da campo: morto un bimbo

Quattro ospedali di Aleppo, in Siria, sono stati colpiti da bombardamenti aerei nelle ultime 24 ore: lo riferisce il sito francese Rfi, che cita fonti mediche. Un bambino è morto in una delle strutture prese di mira in un quartiere sotto assedio nell'est della città, come rende noto l'Associazione dei medici indipendenti (Ida).