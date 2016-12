Siria, Onu chiede a russi un corridoio umanitario per salvare Aleppo

"La Russia dovrebbe prendere in considerazione di delegare all'Onu la gestione del corridoio umanitario per la città siriana di Aleppo". Lo ha dichiarato oggi l'inviato speciale delle Nazioni Uniti per la Siria, Staffan De Mistura, secondo cui il piano per aiutare 300mila civili assediati va migliorato. "Questo è il nostro lavoro", ha ribadito.