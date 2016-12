Siria, Ong: l'esercito si ritira da Aleppo per agevolare gli aiuti da parte dell'Onu

L'esercito siriano ha iniziato a ritirarsi dalla cosiddetta strada del Castello, da cui devono entrare gli aiuti dell'Onu per raggiungere i quartieri sotto assedio della città di Aleppo , nel nord della Siria . Lo riferisce il direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abderrahman. "I soldati hanno cominciato a ritirarsi, ma ancora non sappiamo se questo si tradurrà in qualcosa alla fine", ha detto il responsabile della Ong.

"A partire dalle 11 (ora locale, le 10 italiane) è cominciato il ritiro di carri blindati in postazioni provvisorie. Il ritiro è supervisionato da droni e rappresentanti di media", ha detto in videoconferenza con Mosca il colonnello Sergey Kapitsin. Il ritiro, ha aggiunto, "si realizza in modo simultaneo (con l'opposizione armata siriana) come prevede l'accordo russo-statunitense" per il cessate il fuoco.



Il ministro Gentiloni: "Ora si può respirare" - "Abbiamo preso atto che almeno in questi giorni la cessazione delle ostilità in Siria, concordata tra russi e americani, sembra ancora in vigore", e questa "è una possibilità di respirare per le popolazioni colpite dai bombardamenti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa con il suo omologo britannico Boris Johnson.