Siria, Macron: "L'operazione è riuscita sul piano militare"

"L'operazione è riuscita sul piano militare, i missili hanno raggiunto gli obiettivi, è stata distrutta la loro capacità di produrre armi chimiche. E da parte loro non c'è stata nessuna vittima". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando in diretta tv dei raid in Siria. "La decisione di intervenire è stata presa domenica scorsa, 48 ore dopo le prime identificazioni dell'uso di armi chimiche nella Ghouta orientale".