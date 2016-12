Siria, le donne in fuga dall'Isis festeggiano la libertà togliendosi il velo nero

Felicità è un velo che vola via, quel nero simbolo di oppressione imposto da una retorica di morte che il califfato dell'Isis vorrebbe far passare come desiderio di rispetto dei principi di un Islam distante dalla gente comune. E così lo scatto di Jack Shanine diventa il simbolo del desiderio di libertà di un popolo, quello siriano, schiacciato da una guerra civile prima e dall'invasione dell'Isis poi. Siamo a Rojava, nel nord est della Siria, una zona controllata dalle milizie curde, le stesse che hanno liberato Kobane.

E' qui che si consuma un rito liberatorio, uno spogliarello improvvisato dove le donne, finalmente in salvo, lanciano in aria la tunica nera e lasciano spazio non solo alla gioia dei volti, alle grida di giubilo, ma a vestiti colorati. Probabilmente un ricordo del passato oppure un modo per restare attaccate a un presente di speranza sotto quella pesante veste. Sicuramente, per queste coraggiose donne, il simbolo di un futuro che si spera variopinto e lontano dal nero mortifero dell'Isis.