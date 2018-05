Siria, Israele: "Mosca rispetti i nostri interessi di sicurezza"

Israele non vuole alcun conflitto con la Russia. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, al quotidiano russo Kommersant. "Negli ultimi anni abbiamo sviluppato un dialogo chiaro e franco con la Russia", ha detto, sottolineando che Israele ha sempre tenuto in considerazione gli interessi russi in Siria e auspica, quindi, che Mosca "tenga ugualmente in considerazione gli interessi di Israele riguardo alla propria sicurezza".