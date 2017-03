"Quando si parla di terroristi in Siria e di attacchi, parliamo di qualcosa che accade di continuo. Finchè ci saranno i terroristi, ogni siriano è in pericolo": così il presidente Assad, in un'intervista a Newsmediaset. "La domanda è: chi li supporta? E lo vorrei chiedere ai governi europei che hanno permesso la distruzione della Siria e il dilagare del terrorismo, che ha avuto come conseguenza gli attentati in Europa e il dramma dei rifugiati", ha poi aggiunto.