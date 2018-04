Siria, Angela Merkel dice no a un intervento militare

Angela Merkel esclude una partecipazione tedesca a un intervento militare in Siria, mentre Emmanuel Macron vuole "togliere la possibilità di utilizzare armi chimiche" al regime siriano perché "non si vedano mai più le immagini atroci di questi giorni, con bambini e donne che stanno morendo". Il cancelliere tedesco precisa però che appoggerà qualsiasi azione "per dare il segnale che questi attacchi chimici non sono accettabili".