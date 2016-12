Shock su Amazon, per Carnevale ecco i costumi da "piccolo profugo"

Quando si tratta di travestimenti per Carnevale,far correre la fantasia a briglia sciolta è lecito. Un'azienda inglese ha però forse esagerato mettendo in vendita su Amazon costumi da "profughi" per bambini . La proposta non è piaciuta agli utenti italiani della celebre piattaforma di e-commerce, che, subissata dalle proteste, ha cancellato l'annuncio nel giro di poche ore , definendo l'articolo "di pessimo gusto" e spiegando che la responsabilità è da attribuire al venditore.

"È una cosa vergognosa", commentava un utente; "Andate a farvi un giro tra i veri profughi, così vi renderete conto della vostra stupidità", diceva un altro. Poco cambia il fatto che, più che ai profughi contemporanei, di quelli che a migliaia arrivano dalla Libia e dalla Siria, i due costumi - ancora in vendita sulla versione inglese di Amazon a 15 sterline - si ispirino a quelli degli sfollati al tempo della seconda guerra mondiale: camicia, gilet e pantaloni di due o tre taglie in più per lui, abitino - anche quello visibilmente troppo grande - per lei. Completa per entrambi il travestimento una valigetta di cartone, di quelle in cui chi dalla città fuggiva in campagna metteva i pochi oggetti personali che riusciva a salvare dai bombardamenti.



"Un messaggio commerciale in un momento storico così delicato è davvero vergognoso e da stigmatizzare - ha detto a Famiglia Cristiana Oliviero Forti, responsabile Immigrazione della Caritas italiana - forse l'azienda potrebbe investire gli stessi soldi per comprare un giubbino per un bambino che magari si trova in questo momento in mezzo al mare".