Shock negli Usa: uomo si spara alla testa in diretta su Facebook

Ancora una morte in diretta su Facebook: un uomo residente in Alabama, negli Stati Uniti, ha ripreso il suo suicidio live sul social media. Si chiamava James M. Jeffrey, aveva 49 anni e si è sparato alla testa con un fucile, mentre gli spettatori sconvolti chiamavano i soccorsi. Il video è stato visionato oltre mille volte prima che venisse rimosso dal social network.

Come riportano i media statunitensi, l'ufficio dello sceriffo della contea di Baldwin, in Alabama, era già stato contattato dall'ex-fidanzata di Jeffrey, preoccupata che l'uomo potesse compiere gesti estremi dopo la rottura della loro relazione. Quando gli agenti si sono recati a casa sua a Robertsdale, il 49enne era già morto.



Il caso di Jeffrey è soltanto l'ultimo episodio di sangue trasmesso in diretta sui social media negli Stati Uniti. Quello più clamoroso all'inizio del mese, quando Steve Stephens condivise su Facebook un video mentre uccideva un anziano di 74 anni a sangue freddo. Dopo l'episodioè' partita una caccia all'uomo in diversi Stati americani, che si è conclusa con il suicidio del killer, ormai braccato dalla polizia.