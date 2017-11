Seul, il maltempo fa saltare la visita di Trump al confine con la Corea del Nord

"Cina e Russia uniscano le forze per isolare Pyongyang" - Durante il suo discorso al parlamento sudcoreano, il numero uno della Casa Bianca ha sollecitato tutti i Paesi, includendo Cina e Russia, a "isolare" Pyongyang. "Tutte le nazioni responsabili devono unire le forze per isolare il regime brutale della Corea del Nord, rifiutando ogni forma di supporto, di rifornimento o di consenso".



Con il discorso all'Assemblea nazionale e la visita al Cimitero nazionale di Seul, Trump ha concluso la sua visita in Corea del Sud e si è recato in Cina, terza tappa del suo tour asiatico.



Per l'occasione, il gigante asiatico ha messo a punto la formula della "State visit plus", vale a dire una visita di Stato "plus", comprensiva di un trattamento speciale. L'iniziativa, ha spiegato Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri cinese, vuole essere un forma di attenzione per ricambiare l'attenta ospitalità riversata a Xi e Peng nella loro visita effettuata a in aprile a Mar-a-Lago, in Florida, nella residenza estiva del tycoon. "Crediamo che la cortesia pretenda la reciprocità", ha osservato Hua.