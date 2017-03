6 marzo 2017 22:27 Scossa di terremoto in Svizzera, allerta anche a Milano nel Lecchese Lʼipocentro è fissato a 3 chilometri di profondità

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata in Svizzera tra Spiringen e Diesbach a circa 65 km da Lucerna. Il sisma è avvenuto ad una profondità di soli 3 km. La scossa però è stata avvertita chiaramente anche in Italia, a Milano e nel Lecchese. Ancora non si è in grado di stabilire se ci siano stati danni. La scossa è avvenuta alle 21:12 ora italiana.

Secondo i dati ufficiali dell'Invg, la scossa è stata registrata nell'area tra Spiringen e Diesbach, non molto distante dal confine italiano. L'ipocentro è fissato a 3 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito in Ticino, nel nord Italia, tra il Piemonte e la Lombardia con tremori soprattutto nel capoluogo lombardo. Scossa anche nelle province di Varese e Como. Nelle valli bergamasche qualcuno ha percepito un leggero tremore a mobili e suppellettili. Non si registrano comunque danni di alcun genere.